Модрич установив унікальне досягнення в історії збірної Хорватії

Збірна Хорватії у підсумковому матчі групового етапу Євро-2020 обіграла збірну Шотландії (3:1) і завдяки цій перемозі зуміла посісти друге місце в групі D.
Переможний гол на рахунку капітана "шашкових" Луки Модрича.
При цьому уродженець Задара встановив рекорд в історії збірної Хорватії: став наймолодшим і найстаршим автором гола збірної Хорватії на чемпіонатах Європи.
🇭🇷 Лука Модрич - самый молодой и самый возрастной автор гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы ☑️— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 22, 2021
⚽️ ЕВРО-2008 🆚 Австрия (22 года, 273 дня)
⚽️ #ЕВРО2020 🆚 Шотландия (35 лет, 286 дней) pic.twitter.com/fISYwaETuz