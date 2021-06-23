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ГоловнаСпорт

Модрич установив унікальне досягнення в історії збірної Хорватії

Лука відзначився голом у матчі проти шотландців.

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Фото: EPA/UPG
Number One

Збірна Хорватії у підсумковому матчі групового етапу Євро-2020 обіграла збірну Шотландії (3:1) і завдяки цій перемозі зуміла посісти друге місце в групі D.

Переможний гол на рахунку капітана "шашкових" Луки Модрича.

При цьому уродженець Задара встановив рекорд в історії збірної Хорватії: став наймолодшим і найстаршим автором гола збірної Хорватії на чемпіонатах Європи.

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