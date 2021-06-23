"Барселона" пропонує "Ювентусу" обмін за участю Роналду, - AS

Керівництво "Барселони" збирається запропонувати "Ювентусу" двох футболістів в обмін на Кріштіану Роналду, повідомляє as.com.

Згідно зі сміливим планом президента клубу Жоана Лапорти, "Барса" готова попрощатися з Антуаном Грізманном, Серхі Роберто і Філіпе Коутіньйо і готова запропонувати "Юве" на вибір двох футболістів з цієї трійці.

Керівництво "блаугранас" бачить у цьому трансфері можливість залучити в клуб нові інвестиції. Згідно з дослідженнями, приєднання до Ліонеля Мессі Кріштіану збільшило б удвічі дохід "Барселони".

Роналду виступає у складі туринського "Ювентуса" з 2018 року. Він перейшов в італійський клуб з мадридського "Реала" за €117 млн. Кріштіану став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши в 33 матчах 29 голів. Однак його зусиль не вистачило, щоб "Стара синьйора" вдесяте поспіль виграла Серію А.

Портал Transfermarkt оцінює 36-річного португальця в €45 млн. Його контракт з "Ювентусом" чинний до 30 червня 2022 року.