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"Барселона" пропонує "Ювентусу" обмін за участю Роналду, - AS

"Барса" готова попрощатися з Антуаном Грізманном, Серхі Роберто і Філіпе Коутіньйо

"Барселона" пропонує "Ювентусу" обмін за участю Роналду, - AS
Фото: twitter.com

Керівництво "Барселони" збирається запропонувати "Ювентусу" двох футболістів в обмін на Кріштіану Роналду, повідомляє as.com.

Згідно зі сміливим планом президента клубу Жоана Лапорти, "Барса" готова попрощатися з Антуаном Грізманном, Серхі Роберто і Філіпе Коутіньйо і готова запропонувати "Юве" на вибір двох футболістів з цієї трійці.

Керівництво "блаугранас" бачить у цьому трансфері можливість залучити в клуб нові інвестиції. Згідно з дослідженнями, приєднання до Ліонеля Мессі Кріштіану збільшило б удвічі дохід "Барселони".

Роналду виступає у складі туринського "Ювентуса" з 2018 року. Він перейшов в італійський клуб з мадридського "Реала" за €117 млн. Кріштіану став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши в 33 матчах 29 голів. Однак його зусиль не вистачило, щоб "Стара синьйора" вдесяте поспіль виграла Серію А.

Портал Transfermarkt оцінює 36-річного португальця в €45 млн. Його контракт з "Ювентусом" чинний до 30 червня 2022 року.

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