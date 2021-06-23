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У Бухаресті українських уболівальників з прапором "Крим - це Україна" не пустили на матч з Австрією

МЗС з'ясовує обставини.

У Бухаресті українських уболівальників з прапором "Крим - це Україна" не пустили на матч з Австрією
Фото: unn.com.ua

У Бухаресті поліція не пропустила на матч Україна - Австрія (0:1) в рамках Євро-2020 двох українських уболівальників через прапор України із зображеними на ньому межами Криму і написом "Crimea is Ukraine", повідомляє unn.com.ua.

Інформацію про інцидент українці поширили у Facebook.

Як повідомив УНН речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко, Міністерство закордонних справ з'ясовує обставини цієї ситуації.

"Звернули увагу на інформацію про українських уболівальників, які не могли потрапити на стадіон у Румунії з прапором "Крим - це Україна" перед матчем України та Австрії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони для з'ясування обставин цієї ситуації", - зазначив Ніколенко.

Зі свого боку вболівальники вважають, що вина за все лежить на УЄФА і пов'язана ситуація з тим, що російський "Газпром" є спонсором чемпіонату.

"При вході на стадіон з боку румунської поліції і стюардів побачили нездоровий інтерес до всіх прапорів, які проносилися. Зі собою в нас було два прапори з написом "Kyiv" і "Crimea is Ukraine". Коли поліція помітила прапор з Кримом, збіглася купа незрозумілих людей, вони відтіснили нас убік. Сказали, що вхід з цим прапором заборонений, тому що це політика", - сказано в статті.

При цьому румунська сторона наполягла на здачі прапора в камеру зберігання.

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