Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)

Міністерство оборони Росії заявило, що її літак в середу, 23 червня, відкрив попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, на борту якого кілька днів тому було підписано меморандум про розвиток українського флоту.

"О 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання (чотири осколково-фугасні авіаційні бомби ОФАБ-250) по курсу руху есмінця Defender", - цитує заяву російських військових агентство "Інтерфакс".

Росія пояснила застосування зброї тим, що есмінець зайшов у територіальні води Росії в районі мису Фіолент. Великобританія не визнала російську анексію Криму, тому не вважає ці води російськими.

Після попереджувального вогню зі сторони РФ британський корабель відійшов у море.

Проте Міністерство оборони Великобританії заявило, що насправді попереджувального вогню не було.

"Попереджувальних пострілів по есмінцю HMS Defender не було. Корабель королівського флоту здійснював мирний прохід територіальними водами України згідно з міжнародним правом. Ми вважаємо, що росіяни проводили навчальні стрільби в Чорному морі та попереджали морську спільноту про свою діяльність. Жодного пострілу по HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що по його курсу було скинуто бомби", - йдеться в твіттері Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, що есмінець Defender разом з нідерландським фрегатом Everton зайшов в акваторію Чорного моря 14 червня.

Вранці 18 червня обидва кораблі зайшли в порт Одеси, а 21 червня на борту есмінця HMS Defender було підписано Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

Він передбачає проєктування та будівництво восьми ракетних катерів для України, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.