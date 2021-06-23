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Перші випадки "індійського" штаму виявили в Словаччині і Білорусі

Новий варіант коронавіруса стає домінуючим у світі.

Перші випадки "індійського" штаму виявили в Словаччині і Білорусі
Фото: EPA/UPG

У Словаччині та Білорусі зафіксували перші випадок штаму коронавірусу B.1.617.2, відомого як дельта або "індійський".

Про це повідомляють місцеві видання Slovak Spectator та "БелТА".

У випадку зі Словаччиною вірус завезли з Росії.

"Штам B.1.617.2 виявили у позитивній пробі людини, яка приїхала з Росії", - сказав вірусолог Борис Клемпа з біомедичного дослідницького центру Академії наук Словаччини. Людина не мала близьких контактів і знаходиться вдома на самоізоляції.

У Білорусі цей штам поки що знайшли лише в Мінську.

"Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2 (виділених в червні з проб пацієнтів з підтвердженим COVID-19) показав, що в Мінську 10 досліджених зразків мали набір мутацій в шиповидному білку, характерних для індійського варіанту. Так що можна констатувати, що індійський варіант коронавірусу знайдено в Білорусі. При цьому циркуляція даного варіанту в інших регіонах не встановлена ", - заявили у місцевому міністерстві охорони здоров'я. 

Нагадаємо, що в Росії перші випадки штаму дельта зафіксували в середині травня, а в середині червня він уже став домінуючим і призвів до сильного спалаху COVID-19.

За підрахунками Національної академії наук України, навантаження, яке створює "індійський" варіант коронавірусу на медичну систему у Росії, є набагато більшим, ніж в Україні під час весняного піку.

Цей штам агресивніший за бета ("південно-африканський") чи альфа ("британський") та виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. Він в 1,6 раза заразніший, ніж штам альфа ("британський"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

За оцінками ВООЗ, штам дельта виявили вже щонайменше у 92 країнах світу, і він поступово стає домінантним у світі.

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