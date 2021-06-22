Громадянин Чехії, засуджений за участь у бойових діях на боці "ДНР", вибачився перед Україною

Засуджений чеським судом за участь у бойових діях на Донбасі до трьох років позбавлення волі громадянин Чехії Павел Кафка написав листа до українського посольства в Чехії, у якому розкаюється у тому, що став на бік проросійських сил. У листі він зазначив, що хотів би вибачитися перед Україною.

Про це заявив Надзвичайний та Повноважний посол України в Чехії Євген Перебийніс, повідомляє “Медійна ініціатива за права людини”.

Посол розповів, у листі Кафка пише, що у 2015 році він став на бік проросійських сепаратистів і не замислювався над наслідками своїх незаконних дій, що особисто у жодних бойових операціях не брав участь.

Дипломат зауважив, що не усьому, що він пише, можна вірити, бо судом доведено, що Кафка брав участь у бойових операціях.

Перебийніс зазначив, що у кінці листа засуджений пише, що хотів би вибачитися перед Україною і вірить, що Україні вдасться повернути свою територіальну цілісність дипломатичним шляхом.

“Станом на сьогодні або вже завершилися суди, або відбувається розслідування правоохоронними органами справ щодо понад 20 громадян Чехії, які так чи інакше були причетні до бойових дій на Донбасі на стороні Росії», — сказав посол.

За інформацією Офісу Генпрокурора, наразі досудовим слідством встановлено близько 24 громадян Чехії, які брали активну участь у бойових діях на Донбасі на боці російських сил.

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховний суд Праги замінив вирок для громадянина Чехії Павела Кафки, який у 2015-2016 роках брав участь у бойових діях на Донбасі з боку Росії, з умовного на реальний.