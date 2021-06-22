Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
ГоловнаСвіт

Польща пов’язала недавню кібератаку зі спецслужбами Росії

Кібератака була частиною "кампанії з дестабілізації політичної діяльності в центральній Європі".

Польща пов’язала недавню кібератаку зі спецслужбами Росії
Фото: adviser.ru

Уряд Польщі має докази того, що недавня кібератака на електронні поштові скриньки і акаунти в соцмережах польських політиків та інших громадян була здійснена саме хакерами, пов'язаними зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

За словами речниці міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Заріна, Військова інформаційна служба і Агентство внутрішньої безпеки країни встановили, що "атаки були здійснені групою UNC1151".

"Служби мають інформацію, що підтверджує зв'язок агресорів з російськими спецслужбами", - йдеться в заяві Заріна.

Він зазначив, що близько 100 з 4,3 тис. акаунтів, які зазнали кібератаки в Польщі, належать колишнім і нинішнім урядовцям, парламентарям і представникам адміністрації.

Зарін також додав, що кібератака була частиною "кампанії з дестабілізації політичної діяльності в центральній Європі".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що хакерські атаки на США, у яких підозрюють російських хакерів, "надходили з території Штатів, а не Росії". 

За рік кількість значущих кібератак на критичні об'єкти в Європі збільшилася удвічі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також