Польща пов’язала недавню кібератаку зі спецслужбами Росії

Кібератака була частиною "кампанії з дестабілізації політичної діяльності в центральній Європі".

Уряд Польщі має докази того, що недавня кібератака на електронні поштові скриньки і акаунти в соцмережах польських політиків та інших громадян була здійснена саме хакерами, пов'язаними зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

За словами речниці міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Заріна, Військова інформаційна служба і Агентство внутрішньої безпеки країни встановили, що "атаки були здійснені групою UNC1151".

"Служби мають інформацію, що підтверджує зв'язок агресорів з російськими спецслужбами", - йдеться в заяві Заріна.

Він зазначив, що близько 100 з 4,3 тис. акаунтів, які зазнали кібератаки в Польщі, належать колишнім і нинішнім урядовцям, парламентарям і представникам адміністрації.

Зарін також додав, що кібератака була частиною "кампанії з дестабілізації політичної діяльності в центральній Європі".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що хакерські атаки на США, у яких підозрюють російських хакерів, "надходили з території Штатів, а не Росії".

За рік кількість значущих кібератак на критичні об'єкти в Європі збільшилася удвічі.