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Німеччина посилить захист від кібератак перед виборами

Очільник німецького МЗС як приклад навів хакерську атаку на Бундестаг, скоєну Росією у 2015 році.

Німеччина посилить захист від кібератак перед виборами
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Німецька влада має вжити заходів для зменшення вразливості перед кібератаками, особливо перед парламентськими виборами.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, поширеній МЗС, передає “Укрінформ”.

“Маємо посилити наш кіберзахист та кібербезпеку. Необхідно покласти край дезінформації на самому початку завдяки підвищенню обізнаності (громадян - ред.) та роз’яснювальній роботі”, - заявив Маас.

Він наголосив, що є суб'єкти та держави, які використовують “несправедливі методи впливу” на демократичні процеси та виборчі кампанії в інших країнах. Як приклад він навів хакерську атаку на Бундестаг, скоєну Росією у 2015 році.

Очільник німецького МЗС підкреслив важливість активної комунікації з суспільством і заявив, що у цьому питанні Німеччина перебуває в тісному контакті з партнерами, адже “дестабілізація та дезінформація - явище, яке не знає кордонів”.

Нагадаємо, напередодні віцепрем'єр Польщі, глава Комітету з питань державної безпеки Ярослав Качинський повідомив про масштабну кібератаку проти вищих державних осіб країни, в тому числі міністрів та депутатів, з території Російської Федерації.

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