У Франції триває голосування у першому турі регіональних виборів

Вони є важливим етапом перед президентськими виборами у квітні 2022 року.

Фото: ЕРА/UPG

У Франції в неділю, 20 червня, триває перший тур виборів до Регіональних рад (парламентів) та органів місцевого самоврядування.

Про це пише Німецька хвиля.

Вони є важливим етапом перед президентськими виборами у квітні 2022 року і мають визначити настроїв виборців.

Вибори мають визначити, наскільки сильні позиції правопопулістської партії "Національне об'єднання" (колишня назва: "Національний фронт") під керівництвом Марін Лє Пен. Вона стане основним конкурентом чинного президента Франції Еммануеля Макрона на виборах президента.

Фото: ЕРА/UPG

Членів Регіональних рад оберуть у всіх 13 регіонах країни шляхом прямого загального голосування на основі пропорційного представництва за списками.

При цьому кожна партія представляє список своїх кандидатів для кожного регіону. Якщо жоден з претендентів на депутатський мандат не набирає більше половини голосів у першому турі, влаштовується другий тур за участю всіх кандидатів, які набрали понад 10 відсотків голосів.

Фото: ЕРА/UPG

Цього року другий тур регіональних виборів, у разі потреби, пройде 27 червня.

Очікується, що явка на виборах в цьому році буде невисокою і складе всього 40%. Через пандемію COVID-19 голосування буде проходити в умовах суворих карантинних обмежень.

На виборчі дільниці потрібно приходити тільки в масці, перебувати там можуть не більше ніж три особи одночасно.

Фото: ЕРА/UPG

За прогнозами, в п'яти регіонах країни партія Ле Пен стане найсильнішою в першому турі. Ще в шести регіонах прогнозується лідерство різних коаліцій правих партій – перш за все партії "Республіканці" Жана Леонетті, а також центристів.

За підсумками двох турів регіональних виборів партія "Національне об'єднання" може отримати контроль над парламентами щонайменше двох регіонів Франції.

Чимало експертів вважають, що політичний рух "Республіка на марші", сформований навколо Макрона, попри доволі високий рейтинг президента, не досягне успіхів у жодному з регіонів країни.

Водночас повноваження центру і регіональних парламентів у Франції дуже відрізняються, тому така ситуація не означає неприйняття виборцями політики Макрона на посаді глави держави.

Фото: ЕРА/UPG Голосує Еммануель Макрон

Фото: ЕРА/UPG Голосує Еммануель Макрон

Зазначимо, у Франції регіональні парламенти відіграють важливу роль у таких сферах, як культура, соціальний сектор, громадський транспорт, освіта і стимулювання економіки.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, лідерку французького ультраправого "Національного зібрання" Марін Ле Пен підозрюють у систематичному зловживанні коштами європейських фондів.

Раніше суд у Нантері виправдав Ле Пен, а також її однопартійця євродепутата Жильбера Коллара, у справі про поширення ненависті через публікації в соцмережах фотографій розправ бойовиків міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).