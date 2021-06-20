У Парижі жінки на електросамокаті збили перехожу, яка невдовзі померла

У Парижі розшукують винуватців смерті жінки-пішохода, яку збив електросамокат.

Про це пише bbc.com.

Відомо, що 31-річна італійка гуляла вздовж Сени з другом. Двоє жінок на самокаті їхали з великою швидкістю, збили жінку і не зупинилися.

Потерпіла вдарилася головою об тротуар і в неї зупинилося серце. Рятувальники надали їй невідкладну медичну допомогу, і серцевий ритм вдалося відновити через 30 хвилин.

Жінку забрали у непритомному стані до лікарні, де вона перебувала в комі до смерті за кілька днів.

Прокуратура відкрила розслідування за фактом вбивства, обтяженого ненаданням допомоги.

Поліція шукає свідків та вивчає кадри відеоспостереження з цього району.

Справа відновила дебати щодо електросамокатів у Парижі через занепокоєння щодо безпеки пішоходів.

Зазначимо, у країні самокати можуть їздити зі швидкістю понад 50 км/год, і їхня популярність зростає, частково через низький вплив на довкілля.

У 2019 році уряд Франції запровадив правила після сотень інцидентів, зокрема кілька смертей. Водії самокатів мають бути старшими за 12 років і не можуть їздити по тротуару.

Нагадаємо, у США після наїзду електросамокату померла телевізійна актриса Ліза Бейнс. Водій транспортного засобу з місця ДТП втік, його розшукує поліція.

У квітні в центрі Києва водій самоката напав на журналіста Романа Вінтоніва, коли той зробив йому зауваження через порушення правил дорожнього руху.