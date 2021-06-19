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Білорусь закриє небо для українських літаків, – Лукашенко

Це відповідь країни на аналогічну заборону з боку України.

Білорусь не прийматиме українські літаки у відповідь на аналогічну заборону Києва для білорусів.

Про це заявив Олександр Лукашенко, пише видання Белта.

"Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки", – заявив він під час зустрічі з медиками.

Нагадаємо, з 29 травня Кабінет міністрів закрив повітряний простір України для білоруських літаків.

З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, але білоруські літаки мали змогу літати над територією України.

Рішення уряду пояснюється примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.

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