США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico

Пакет готувався як відповідь на перекидання російських військ до українських кордонів.

Білий дім призупинив процес надання Україні пакету військової допомоги об’ємом $100 мільйонів, який мав включати летальну зброю. Відповідний план був розроблений у якості відповіді на накопичення російських військ вздовж українського кордону навесні.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на чотири джерела, знайомих зі змістом переговорів.

Рішення заморозити надання допомоги було ухвалене після того, як Росія оголосила про відведення військ, розміщених поблизу українського кордону, та в умовах підготовки саміту президента Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.

Один зі співрозмовників уточнив, що пакет допомоги доступний і його можна швидко відправити в Україну.

За словами двох людей, знайомих зі змістом обговорень, пакет допомоги включає у себе системи ППО ближньої дії, стрілецьку зброю та додаткову протитанкову зброю.

З 2014 року Сполучені Штати надали Києву військової допомоги на загальну суму близько 2,5 мільярдів доларів, зокрема розвідувальні безпілотники, радіостанції та протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Остання пропозиція виникла після того, як цієї весни Росія розмістила біля кордону України понад 100 тис. військовослужбовців разом із ракетними батальйонами та бронетанковими підрозділами.

Нагадаємо, у березні Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях. Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.