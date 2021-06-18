Україна запропонувала Хорватії взаємно визнати свідоцтва про вакцинацію проти ковіду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Горданом Грличем-Радманом на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Міністри обговорили підготовку візиту прем’єра Хорватії до України цьогоріч для активізації політичного діалогу і збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Кулеба порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії в період туристичного сезону. Він також запропонував укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, раніше Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти ковіду. Це перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення.