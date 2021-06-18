Німеччина досі знаходиться в тіні Другої світової війни, - Штайнмаєр

Президент ФРН наголосив, що пам'ять про війну "залишається обов'язком для німців та пересторогою для світу".

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що Німеччина досі залишаєтсья в тіні Другої світової війни.

Про це він сказав під час виступу з нагоди 80-ї річниці нападу гітлерівської Німеччини на СРСР у німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст", передає Deutsche Welle.

"Друга світова війна та її спадщина розділили і нашу пам'ять, і це розділення не подолане через 30 років після падіння "залізної завіси". Це розділення залишається тягарем, яке обтяжує майбутнє, і "наше завдання - подолати його. Для цього терміново необхідно докладати більше зусиль, незважаючи на кордони - заради минулого, однак передусім заради мирного майбутнього прийдешніх поколінь", - сказав Штайнмаєр.

Він почав свою промову з розповіді про долю білоруського солдата Бориса Попова, який відразу після нападу Німеччини потрапив до концентраційного табору "Дрозди", але в підсумку пережив війну і помер 20 червня 2020 року у віці 98 років.

Протягом виступу Штайнмаєр повертався до розповіді про Попова і називав імена деяких інших свідків війни, а також відомі і маловідомі назви місцин, де під час війни відбувалися масові вбивства.

"Ми повинні знати, що такі місця, як Мізоч, Бабин Яр та Корюківка в Україні, як Ржев у Росії, як Малий Тростенець та Хатинь у Білорусі, що ці забуті місця також є місцями німецької історії", - зазначив він.

"Ця війна кидає довгу тінь, і ми залишаємось у цій тіні донині", - додав президент. Він назвав війну "пеклом", "абсолютною ворожнечею та дегуманізацією іншої людини" і вказав, що пам'ять про це "залишається обов'язком для німців та пересторогою для світу".

"Війна забрала життя 27 мільйонів людей, 14 мільйонів з яких були мирними жителями, при цьому більшість жертв припала на народи колишнього Радянського Союзу", - додав Штайнмаєр.

Зазначимо, що в день виступу Штайнмаєра відвідати музей "Берлін-Карлсгост" відмовився посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він оголосив бойкот виставці, оскільки вона відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію. "Це образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно", - написав посол у листі до директора музею.

Нагадаємо, згідно з оцінками істориків, під час Другої світової війни на території всього колишнього Радянського Союзу загинули приблизно 27 мільйонів людей. При цьому Україна мала найбільші втрати населення після Білорусі у співвідношенні до загальної кількості населення. За даними України, між 1939 і 1945 роками було вбито від восьми до десяти мільйонів жителів.

Раніше посол Мельник звинуватив німецьких лівих у фальсифікації історії. Він наголосив, що Україна обурена закликом фракції Лівої партії в німецькому Бундестазі укласти новий договір про дружбу з РФ напередодні 80-річчя нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.