Україна вимагає від Білорусі пояснень через "допит" Протасевича "генпрокуратурою ЛНР"

Дії Білорусі свідчать про те, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.

Повідомлення про проведення так званою "генпрокуратурою ЛНР" "слідчих дій" у Білорусі підтверджує, що затримання Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.

Про це в коментарі “Інтерфакс-Україна” заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі варто розглядати у контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якусь псевдосуб'єктність. Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не упускає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що таке зближення, безумовно, посилює ризики для України.

"І воно буде враховано під час ухвалення нашою державою подальших рішень щодо захисту інтересів національної безпеки. За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - зазначив Ніколенко.

Крім того, речник наголосив, що жодної "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням.

"Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях у Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації", - пояснив він.

Раныше сьогодні у так званій генеральній прокуратурі терористичного угруповання "ЛНР" заявили, що допитали білоруського журналіста Романа Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано. Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

1 червня стало відомо, що "ЛНР" просить Білорусі видати Протасевича "для проведення слідчого експерименту". Йому закидають участь в бойових діях на Донбасі у складі українського підрозділу "Азов". В самому "Азові" заперечують, що Протасевич воював. Він дійсно був у підрозділі, але як військовий кореспондент.

Того ж дня Лукашенко сказав, що "ласкаво запрошує" представників "ЛНР" у Білорусь, що є де-факто визнанням суб'єктності окупованих територій України.

Після цього голова МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР".