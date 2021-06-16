ЄС схвалив санкції проти причетних до примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Посли країн Європейського Союзу схвалили рішення про запровадження санкцій проти осіб та організацій, причетних до примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Очікується, що відповідне рішення буде опубліковане 21 червня, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно схвалили заборони на видачу віз і заморожування активів 78 осіб і 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня. Публікація очікується в офіційному журналі ЄС 21 червня", - написав журналіст у твіттері.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Європейський Союз має намір запропонувати санкції щодо 71 організації та людини у межах нового раунду обмежувальних заходів проти режиму в Білорусі.

23 травня у Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила. За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.