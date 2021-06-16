В Індії для відвідувачів відкрили всі історичні пам’ятки та музеї

Хвиля коронавірусу в країні пішла на спад.

Влада Індії вирішила із середи, 16 червня, відкрити Тадж-Махал та інші історичні пам'ятки і музеї, які були закриті у зв’язку з обмеженнями через розповсюдження COVID-19.

Про це з посиланням на Hindustan Times повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні міністерство культури дозволило Археологічній службі Індії відкрити всі пам'ятники з 16 червня 2021 року", - цитує газета міністра культури і туризму країни Прахлада Сінгха Пателя.

Зазначається, що відвідувачі пам'яток повинні будуть дотримуватися заходів проти COVID-19.

У Тадж-Махал пускатимуть не більше 650 чоловік у день, біля входу в мавзолей перевірятимуть температуру і наявність масок.

Всього за час пандемії в Індії зафіксовано понад 29,6 млн випадків коронавірусу, понад 379,6 тис. людей померли. В Індії за останню добу виявили 62,2 тис. нових випадків зараження, тоді як у квітні і травні в цій країні реєстрували близько 400 тис. нових випадків щодня.

Нагадаємо, українські вчені вважають, що нова хвиля коронавірусу в Україну може прийти раніше осені через значне поширення так званого індійського штаму COVID-19 у Росії.