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В Угорщині ухвалили закон, який забороняє "пропаганду гомосексуалізму" у школах

Правозахисні організації засудили закон як дискримінаційний та такий, що заохочує цензуру.

В Угорщині ухвалили закон, який забороняє "пропаганду гомосексуалізму" у школах
Фото: EPA/UPG

Парламент Угорщини у вівторок, 15 червня, схвалив закон, який обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей.

За закон проголосували 157 депутатів з правлячої націоналістичної партії "Фідес" та ультраправої опозиційної партії "Йоббік", передає DW.

Проти віддав свій голос лише один позафракційний лівий депутат. Решта законодавців від ліберальних та лівих партій не голосували, тому що залишили на знак протесту залу засідань. Угорський парламент налічує 199 депутатів.

Закон накладає заборону на доступні для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, що зображає інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Ці норми є частиною пакету законодавства, що також включає жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".

Уряд прем’єра Віктора Орбана аргументує прийняття таких законів прагненням захисти право дітей на їхню отриману при народженні гендерну ідентичність. Асоціації ЛГБТ-спільноти та правозахисні організації засудили закон як дискримінаційний та такий, що заохочує цензуру.

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