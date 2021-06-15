США та ЄС обіцяють підтримати реформи в Україні

США та ЄС також мають намір налагодити діалог у питанні протидії згубній діяльності з боку Росії.

Сполучені Штати та Євросоюз продовжать підтримувати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Про це йдеться в заяві Європейської ради, оприлюдненій за підсумками саміту ЄС-США.

“США та ЄС висловили свою рішучість і надалі підтримувати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність східних партнерів ЄС та підтримувати Україну, Грузію та Республіку Молдова на шляху реформ”, - йдеться у повідомленні.

США та ЄС також мають намір налагодити діалог у питанні протидії згубній діяльності з боку Росії.

“Ми єдині в принциповому підході до Росії, і ми готові рішуче відповісти на її повторювану шаблонну негативну поведінку і згубну діяльність ... Для координації нашої політики і дій ми плануємо налагодити між ЄС і США діалог на високому рівні щодо Росії”, - сказано у заяві.

Нагадаємо, експерти Міжнародного валютного фонду вже приступили до аналізу ухваленого закону про податкову амністію на предмет неможливості його використання для відмивання коштів та корупції, а також щодо ефективності процедур перевірки.