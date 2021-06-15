В Москві почали фіксувати вибухове зростання захворюваності на ковід

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в Москві за останні дні зросла на 80%, госпіталізацій важких пацієнтів - на 70%.

Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, який назвав такий стрибок захворюваності вибуховим.

"У Москві цей тиждень оголошено неробочим. Але це неробочі дні не для медиків, які борються з ковідом. За останні дні ми бачимо вибухове зростання захворюваності ковідом - близько 80 відсотків, і на 70 відсотків збільшилося надходження важких хворих в стаціонари Москви", - сказав Собянін під час відвідування однієї з міських лікарень.

Через ситуацію з коронавірусів у Москві додатково розгорнули 4 тисяч ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19, заявив Собянін. Загальна кількість таких ліжок сягнула 16 тисяч.

У Росії добова кількість нових заражень коронавірусом зараз перевищує - вперше з лютого - 14 тисяч.

Попередня хвиля ковіду в Росії припала на кінець 2020 року - початок 2021 року.