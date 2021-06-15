За добу в Україні зафіксували 1014 нових випадків ковіду, щеплення отримали 50 057 осіб

За минулу добу в Україні зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 43 дитини та 51 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 401 особу. 77 пацієнтів померли. Одужали 5 511 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 32 313 осіб, методом ІФА – 10 428 осіб, експрестестами – 11 991 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 224 992 особи, одужало 2 136 176. Від ускладнень померли 51 769 осіб. Всього було здійснено 10 548 499 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Також за минулу добу було вакциновано 50 057 людей. Одну дозу отримали 28 100 осіб, а повністю імунізовані - 21 957.

Протягом доби працювали 448 мобільних бригад і 755 пунктів щеплення. Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації записалися 692 404 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 768 556 особи, з них отримала 1 дозу 1 507 801 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози 260 755 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 768 556 щеплень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що восени в Україні можлива нова хвиля коронавірусної хвороби. Водночас він сподівається, що її вдасться мінімізувати за рахунок вакцинації. За його словами, літній спад був прогнозованим. Зараз епіцентр пандемії перемістився в Південну півкулю, але з настанням осені ситуація може знову змінитися.