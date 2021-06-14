У центрах вакцинації на вихідних від коронавірусу щепили понад 31 тисячу осіб

За минулі вихідні 12-13 червня в центрах масової вакцинації у 16 регіонах України проти COVID-19 щепили 31 305 людей.

У суботу вакцинували 15 924 людини, 15 381 - у неділю, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, цими вихідними працювало 50 центрів вакцинації замість анонсованих 51-го: 13 центрів у Дніпропетровській області, 8 - у Львівській, 7 - в Одеській, 5 - у Полтавській, 3 - в Херсонській, по 2 - в Київській, Чернівецькій і Хмельницькій, по одному - в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в Києві.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 6 410, у Дніпрі у 12 центрах - 3 145, та у Львові у трьох центрах - 2 968.

Нагадаємо, що у центрах масової вакцинації щеплюють громадян, які записалися до листа очікування в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

За даними МОЗ, станом на 14 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 686 852 людини.