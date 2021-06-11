На вихідних в Україні працюватиме вже 51 центр вакцинації від COVID-19

Щеплення робитимуть в 15 областях і Києві.

На вихідних 12-13 червня кількість центрів вакцинації проти COVID-19 збільшиться до 51. Вони працюватимуть в 15 областях України та місті Києві.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Щеплення робитимуть громадянам, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Назва населеного пункту На базі якого приміщення буде організовано центр вакцинації населення Графік роботи центру на вихідні м.Львів стадіон "Арена "Львів" 12.06 та 13.06.21 з 9.30 год. до 19.00 год. м.Львів ТЦ "Форум Львів" (м.Львів, вул. Під дубом, 7В) 12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 15.00 год. м.Львів Центр Довженка (Сихів) (м.Львів, пр. Червоної Калини, 81) 12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 15.00 год. м.Дрогобич Районний будинок культури (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 26) 12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 17.00 год. м. Трускавець Поліклінічне відділення КНП "Трускавецькка МЛ" (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62) 12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 15.00 год. м.Стрий Стрийська ЗОШ №5 (м.Стрий, вул. Шевченка, 18) 12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 16.00 год. м. Червоноград ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8) 12.06 та 13.06.21 з 08.30 год. до 16.00 год. м. Новояворівськ Палац культури "Кристал", м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 1 12.06 та 13.06 з 9:00 год. до 15:00 год. м.Тернопіль Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка 9.00 - 16.00 м.Київ Міжнародний виставковий центр 10:00-18:00 (запис на вакцинацію проводиться до 17:30) м.Одеса ТЦ Мегадом (вул. вулиця Толбухіна, 135 ) 13.06. (9.00 -17.00) м.Одеса ТЦ Сім'я (вул. Семена Палія, 93 А) 13.06 (9.00 -17.00) м.Одеса Fontan Sky Center: Семафорний провулок, 4, 13.06 (9.00 -17.00) м.Одеса ТРЦ Рів'єра (Південна дорога, 101 А, 2 поверх) 13.06 (10.00 -18.00) м.Балта Балтський центр зайнятості (вул. Ломоносова, 193а) 12.06. (9.00-17.00) та 13.06. (9.00-17.00) м. Чорноморськ Палац спорту "Юність" (проспект Миру, 20) 13.06 (9.00 -18.00) м.Ізмаїл ЗОШ, №9, вул. Івана Франка, буд.8 12.06. (9.00-18.00) та 13.06. (9.00-18.00) м. Полтава Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: м. Полтава, проспект Першотравневий, 5 9.00 - 18-00 м. Кременчук Кременчуцький ліцей № 11 "Гарант" Кременчуцької міської ради: Полтавська область, Кременчуцький район, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 53 9.00-17.00 м. Лубни Кінотеатр "Київська Русь": Полтавська область, місто Лубни, проспект Володимирський, 16 9.00-17.00 м. Миргород Будинок культури Миргородської міської ради: Полтавська область, місто Миргород, вулиця Гоголя, 141/1 9.00-17.00 м. Горішні плавні Адміністративний відокремлений підрозділ ПрАТ "Гірничо-збагачувальний комбінат": Полтавська область, м. Горішні Плавні 9.00-17.00 м. Рівне Комунальне підприємство "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради, місто Рівне, вул. 16 Липня, будинок 36 9:00-18:00 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. Столярова, 12 з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19, з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. Панікахи, 53 з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. Ламана, 4 з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. В. Діївська, 111 з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. Караваєва, 68 з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 7" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. Краснопільська, 6б з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 8" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. С.Ковалевської, 53 А з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. Батумська, 13 А, з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 12 з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 11" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. Висоцького, 2 А з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021 м. Дніпро КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 12" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ м. Дніпро, вул. Футбольна, 12 з 10-00 до 15-00 12.06.2021; з 10-00 до 15-00 13.06.2021 м. Кривий Ріг КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5" КМР, Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1 вул. Святогеоргіївська, 8 е 9.00-15.00 Чернівці Вул. Героїв Майдану, буд 5 10.00-17.00, субота, неділя Чернівці Вул. Калинівська, 13а 10.00-16.00, субота м.Херсон Спеціалізована шола № 56, вул 49 Гвардійської дивізії,9 10.00-17.00 субота, неділя м.Херсон ЗАТ «ТРЦ «Фабрика», вул. Залаегерсег, 18 10.00-17.00 субота, неділя м.Херсон Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 11 10.00-17.00 субота, неділя м. Житомир ЗОШ 6, вул. Короленка, 7, м. Житомир 8:00-20:00 12.06.-13.06.21 м.Хмельницький ТРЦ"Поділля-Центр" 10.00-16.00 м. Черкаси Черкаський міський будинок культури ім. Кулика, вул. Благовісна, 170/1 09.00-16.00 м. Кам'янець-Подільський Будинок офіцерів 9.00-16.00 м. Бровари Спортивний комплекс "Манеж" м. Бровари, вул. Гагаріна, 24 б 8.00 - 20.00 м. Біла Церква амбулаторія КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" вул. Шевченка, 69 м. Біла Церква м. Вінниця "Експоцентр", вуд. Соборна, 68. м. Вінниця 09.00- 16.00 м. Кропивницький Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, санаторій-профілакторій, проспект Студентський, 19 09.00- 15.00 м. Харків ПАТ "Банк Восток", м. Харків, вул. Сумська, 56 09:00-18:00

Нагадаємо, що минулих вихідних у центрах вакцинації, яких які працювали лише у 10 містах, щеплення отримали майже 65 тисяч осіб.