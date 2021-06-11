На вихідних в Україні працюватиме вже 51 центр вакцинації від COVID-19

На вихідних 12-13 червня кількість центрів вакцинації проти COVID-19 збільшиться до 51. Вони працюватимуть в 15 областях України та місті Києві.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Щеплення робитимуть громадянам, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.
Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
|Назва населеного пункту
|На базі якого приміщення буде організовано центр вакцинації населення
|Графік роботи центру на вихідні
|м.Львів
|стадіон "Арена "Львів"
|12.06 та 13.06.21 з 9.30 год. до 19.00 год.
|м.Львів
|ТЦ "Форум Львів" (м.Львів, вул. Під дубом, 7В)
|12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 15.00 год.
|м.Львів
|Центр Довженка (Сихів) (м.Львів, пр. Червоної Калини, 81)
|12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 15.00 год.
|м.Дрогобич
|Районний будинок культури (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 26)
|12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 17.00 год.
|м. Трускавець
|Поліклінічне відділення КНП "Трускавецькка МЛ" (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)
|12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 15.00 год.
|м.Стрий
|Стрийська ЗОШ №5 (м.Стрий, вул. Шевченка, 18)
|12.06 та 13.06.21 з 10.00 год. до 16.00 год.
|м. Червоноград
|ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8)
|12.06 та 13.06.21 з 08.30 год. до 16.00 год.
|м. Новояворівськ
|Палац культури "Кристал", м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 1
|12.06 та 13.06 з 9:00 год. до 15:00 год.
|м.Тернопіль
|Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка
|9.00 - 16.00
|м.Київ
|Міжнародний виставковий центр
|10:00-18:00 (запис на вакцинацію проводиться до 17:30)
|м.Одеса
|ТЦ Мегадом (вул. вулиця Толбухіна, 135 )
|13.06. (9.00 -17.00)
|м.Одеса
|ТЦ Сім'я (вул. Семена Палія, 93 А)
|13.06 (9.00 -17.00)
|м.Одеса
|Fontan Sky Center: Семафорний провулок, 4,
|13.06 (9.00 -17.00)
|м.Одеса
|ТРЦ Рів'єра (Південна дорога, 101 А, 2 поверх)
|13.06 (10.00 -18.00)
|м.Балта
|Балтський центр зайнятості (вул. Ломоносова, 193а)
|12.06. (9.00-17.00) та 13.06. (9.00-17.00)
|м. Чорноморськ
|Палац спорту "Юність" (проспект Миру, 20)
|13.06 (9.00 -18.00)
|м.Ізмаїл
|ЗОШ, №9, вул. Івана Франка, буд.8
|12.06. (9.00-18.00) та 13.06. (9.00-18.00)
|м. Полтава
|Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: м. Полтава, проспект Першотравневий, 5
|9.00 - 18-00
|м. Кременчук
|Кременчуцький ліцей № 11 "Гарант" Кременчуцької міської ради: Полтавська область, Кременчуцький район, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 53
|9.00-17.00
|м. Лубни
|Кінотеатр "Київська Русь": Полтавська область, місто Лубни, проспект Володимирський, 16
|9.00-17.00
|м. Миргород
|Будинок культури Миргородської міської ради: Полтавська область, місто Миргород, вулиця Гоголя, 141/1
|9.00-17.00
|м. Горішні плавні
|Адміністративний відокремлений підрозділ ПрАТ "Гірничо-збагачувальний комбінат": Полтавська область, м. Горішні Плавні
|9.00-17.00
|м. Рівне
|Комунальне підприємство "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради, місто Рівне, вул. 16 Липня, будинок 36
|9:00-18:00
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. Столярова, 12
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19,
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. Панікахи, 53
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. Ламана, 4
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. В. Діївська, 111
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. Караваєва, 68
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 7" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. Краснопільська, 6б
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 8" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. С.Ковалевської, 53 А
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. Батумська, 13 А,
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 12
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 11" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. Висоцького, 2 А
|з 10-00 до 17-00 12.06.2021; з 10-00 до 16-00 13.06.2021
|м. Дніпро
|КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 12" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Дніпро, вул. Футбольна, 12
|з 10-00 до 15-00 12.06.2021; з 10-00 до 15-00 13.06.2021
|м. Кривий Ріг
|КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5" КМР, Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1 вул. Святогеоргіївська, 8 е
|9.00-15.00
|Чернівці
|Вул. Героїв Майдану, буд 5
|10.00-17.00, субота, неділя
|Чернівці
|Вул. Калинівська, 13а
|10.00-16.00, субота
|м.Херсон
|Спеціалізована шола № 56, вул 49 Гвардійської дивізії,9
|10.00-17.00 субота, неділя
|м.Херсон
|ЗАТ «ТРЦ «Фабрика», вул. Залаегерсег, 18
|10.00-17.00 субота, неділя
|м.Херсон
|Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 11
|10.00-17.00 субота, неділя
|м. Житомир
|ЗОШ 6, вул. Короленка, 7, м. Житомир
|8:00-20:00 12.06.-13.06.21
|м.Хмельницький
|ТРЦ"Поділля-Центр"
|10.00-16.00
|м. Черкаси
|Черкаський міський будинок культури ім. Кулика, вул. Благовісна, 170/1
|09.00-16.00
|м. Кам'янець-Подільський
|Будинок офіцерів
|9.00-16.00
|м. Бровари
|Спортивний комплекс "Манеж" м. Бровари, вул. Гагаріна, 24 б
|8.00 - 20.00
|м. Біла Церква
|амбулаторія КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" вул. Шевченка, 69
|м. Біла Церква
|м. Вінниця
|"Експоцентр", вуд. Соборна, 68. м. Вінниця
|09.00- 16.00
|м. Кропивницький
|Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, санаторій-профілакторій, проспект Студентський, 19
|09.00- 15.00
|м. Харків
|ПАТ "Банк Восток", м. Харків, вул. Сумська, 56
|09:00-18:00
Нагадаємо, що минулих вихідних у центрах вакцинації, яких які працювали лише у 10 містах, щеплення отримали майже 65 тисяч осіб.