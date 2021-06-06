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Центри вакцинації запрацювали ще у 7 українських містах

Це: Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне.

Центри вакцинації запрацювали ще у 7 українських містах
Фото: kyivcity.gov.ua

Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

До Києва, Одеси й Львова, де такі центри запрацювали минулого тижня, доєдналися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне.

“Україна нарощує темпи вакцинування населення проти COVID-19. Цими вихідними центри масової вакцинації запрацювали вже в 10 містах”, – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що у будні триває активна вакцинальна кампанія військових, лікарів, працівник соціальної сфери, вчителів та осіб, що старші 65 років. “Цього тижня Україна отримала ще понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX. Її використовуватимуть насамперед для людей, які зробили вже перше щеплення та мають отримати другу дозу”, – додав прем’єр.

Серед іншого, Україна отримає вакцину від Сполучених Штатів. “США оголосили про план розподілу 25 млн доз серед різних країн світу. Україна в цьому плані посідає пріоритетне місце”, – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 216 602 особи, з них першу дозу отримали 1 216 600 осіб, повністю імунізовані – 146 664 особи. Станом на 6 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей.

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