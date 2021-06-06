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До показників “зеленої” зони карантину наближаються 11 регіонів України, - МОЗ

У Києві коефіцієнт нових випадків становить 4,7%.

До показників “зеленої” зони карантину наближаються 11 регіонів України, - МОЗ
Фото: news.dtkt.ua

Станом на неділю, 6 червня коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом менше 4% зафіксовано в 11 областях України.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

Вінницька область – 1,5%, Закарпатська – 3%, Івано-Франківська – 3,6%, Кіровоградська – 3,5%, Луганська –3,6%, Одеська – 2%, Полтавська – 3,5%, Тернопільська – 3,7%, Харківська – 3,3%, Херсонська – 3,2%, Хмельницька – 3,6%.

У Києві коефіцієнт нових випадків становить 4,7%.

За показником охоплення тестуванням на ковід всі області – "зелені".

Водночас всі регіони України, згідно з даними відомства, мають “жовті” обмеження.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень в Україні влітку.

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