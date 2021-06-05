Бельгія з 9 червня частково послаблює карантин

За словами прем'єр-міністра Бельгії, наразі в країні зберігається сприятливий епідеміологічний прогноз на літо.

Влада Бельгії ухвалила рішення про часткове послаблення карантинних обмежень з 6 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, передає Politico.

"За минулі місяці ми пройшли довгий шлях. Нам вдалося перетворити небезпечну ситуацію в сприятливий прогноз на літо", - заявив він.

Так, з 9 червня ресторанам і барам будуть відкриті до 23:30, відвідувачів дозволяється приймати в приміщенні за умови дотримання правил соціального дистанціювання.

Крім того, жителі країни, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу будуть звільнені від тестування, коли вони повернуться з-за кордону.

При цьому люди, які будуть повертатися до Бельгії з країни в "червоній зоні" і не повністю вакциновані, повинні будуть пройти тестування після прибуття.

Нагадаємо, в Ізраїлі з 1 червня припинила діяти більшість карантинних обмежень, запроваджених через пандемією коронавірусу COVID-19.