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МАУ призупинила відновлення польотів до Польщі

Авіасполучення мало відновитися 18 червня.

МАУ призупинила відновлення польотів до Польщі
Фото: EPA/UPG

Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” не відновлювати з 18 червня польоти до Польщі.

Про це йдеться на сайті МАУ.

Це пов'язано з необхідністю обльоту території Білорусі і відповідним перерозподілом пасажиропотоків, який компанія фіксує на цьому напрямку.

“МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують з/до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені”, – йдеться у повідомленні.

Пасажири, які вже купили квитки на фактично скасовані рейси, можуть повернути гроші, обміняти квитки на промо-код із додатковим 25% бонусом на веб-сайті МАУ або змінити дату подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Рішення уряду пояснюється примусовою посадкою 23 травня літака компанії Ryanair у Мінську заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Мінськ досі був пересадочним пунктом при польотах між Україною та Росією.

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