У Білорусі політв’язням пропонують свободу за вибачення у Лукашенка, - ЗМІ

У Білорусі політв'язням пропонують попросити вибачення в Олександра Лукашенка в обмін на свободу.

Про це пише Телеграм-канал NEXTA.

Випустити заручників обіцяють до 3 липня.

За інформацією Белсату, прохання про звільнення на ім'я Лукашенка пропонують написати, зокрема, у виправній колонії №3 (у селищі Вітьба). Як розповіла мати одного з в'язнів, наприкінці травня до колонії приїхав прокурор з Мінська, який попросив ув'язнених підписати таку петицію.

"Більше половини в'язнів відмовились це зробити, але були й ті, хто погодився", – зазначила жінка.

За даними правозахисного центру “Весна”, сьогодні там містяться 11 політв'язнів.

Відомо також про такі пропозиції в'язням в колоніях Могильова і Новополоцька.

Нагадаємо, у Білорусі під час судового засідання спробував вчинити самогубство політичний в'язень Степан Латипов.