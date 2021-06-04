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Парламент Чехії провалив вотум недовіри уряду Андрея Бабіша

Визначальним стало рішення комуністів не брати участі у голосуванні.

Парламент Чехії провалив вотум недовіри уряду Андрея Бабіша
Фото: EPA/UPG

Парламент Чехії не зміг висловити вотум недовіри уряду Андрея Бабіша. Під час голосування ввечері у четвер, 3 червня, відставку уряду підтримали лише 89 депутатів.

Таким чином, ініціатива опозиції не змогла набрати необхідний 101 голос у 200-мандатному законодавчому органі країни, передає DW.

Під час дебатів, що передували голосуванню та тривали 11 годин, опозиція закидала Бабішу провал у боротьбі з пандемією COVID-19, повідомляє інформагенція dpa. Від її початку у країні померли понад 30 тисяч людей, в яких підтвердили інфікування коронавірусом.

Визначальним для провалу вотуму недовіри стало рішення комуністів не брати участі у голосуванні - вони демонстративно залишили сесійну залу. "Ми не братимемо участь у цьому театрі", - сказав голова Комуністичної партії Войтех Філіп.

Голосування відбулося за чотири місяці до чергових парламентських виборів у Чехії.

Президент країни Мілош Земан оголосив раніше, що уряд у будь-якому разі виконуватиме свої обов'язки до виборів на початку жовтня. В історії Чехії парламент зміг оголосити вотум недовіри уряду лише один раз.

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