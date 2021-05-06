У Чехії учасникові боїв проти України на Донбасі загрожує до 20 років ув’язнення

32-річного Мартіна Кантора судять заочно. Як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині Донбасу.

Міський суд столиці Чехії Праги почав розглядати чергову справу щодо громадянина країни, якого обвинувачують за кримінальними статтями про «терористичний напад» і «участь у терористичній групі» через його участь у боях проти України на боці російських збройних формувань.

32-річного Мартіна Кантора судять заочно. Як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині Донбасу. У разі визнання винним йому може загрожувати вирок до 20 років позбавлення волі, передає Радіо Свобода.

За даними обвинувачення, він дістався на окуповану частину Донбасу ще 2015 року нелегально через російський Ростов-на-Дону, підписав контракт в угрупованні «ЛНР», був вивчений на сапера і снайпера, брав участь у боях проти українських військ, отримав від бойовиків «звання сержанта» і став командиром відділення, потім був членом диверсійно-розвідувальної групи і отримав від бойовиків «нагороду».

Його адвокат на суді назвав ці обвинувачення «необґрунтованими».

У Чехії вже відбулося, далі відбувається чи готується кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».