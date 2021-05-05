Російські війська вистрілили з ПТРК в бік житлового сектору Попасної

Збройні формування РФ здійснили постріл протитанковою керованою ракетою поблизу населеного пункту Попасна. Ракета розірвалася поблизу цивільного сектору.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Зазначається, що вибух спричинив локальну пожежу, що могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури.

Постраждалих серед цивільного населення немає. На даний час пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби 5 травня в зоні операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.