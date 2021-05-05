ДСНС попередила про сильні пориви вітру в Києві та області

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області.

"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 травня та протягом доби 6 травня пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі ДСНС.

Рятувальники нагадують, що для уникнення травмувань у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру.

Згідно з прогнозом синоптиків, найближчої доби погоду в Україні визначатиме холодний атмосферний фронт із заходу. У четвер в Україні буде прохолодно, місцями дощі.