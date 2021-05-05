Зловмисники заздалегідь готувались до злочину, адже дізналися, що чоловік планує укласти фінансову угоду.

Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які відібрали у киянина майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Як розповів начальник кримінальної поліції Дарницького управління Ігор Падюк, потерпілий планував витратити гроші на покупку квартири, але зловмисники про це дізнались та заздалегідь підготувались до злочину. Вони чекали на чоловіка, а після скоєного втекли на авто.

"Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували маршрут руху транспортного засобу правопорушників. Згодом встановили місцезнаходження фігурантів та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали їх у місті Одеса у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – жителі Києва та Одещини, 1966 та 1977 років народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Аби приховати сліди злочину, вони навіть намагались спалити свій автомобіль", - повідомив правоохоронець.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше поліція заявила про затримання банди спортсменів-грабіжників на чолі з чемпіоном світу з кікбоксингу.