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Жіноче боді - не тільки для балету

Жіноче боді: етапи еволюції та становлення в трендах 2021-го.

Один з базових елементів одягу, який з балету і циркового мистецтва перейшов в гардероби кожної дівчини - боді. Початкова конструкція виробу відрізнялася приталеним силуетом і відсутністю штанин, а також наявністю строкатого і блискучого декоративного оформлення, яке часто містило напівпрозорі тканини в тон шкіри. Сьогодні світові виробники пропонують вибирати його для повсякденного використання.

Жіноче боді відрізняється практичністю, зручністю і може стати відмінною заміною футболок, топів і блуз. Вони особливо необхідні, якщо ви слідуєте за тенденціями й заправляєте одяг в штани або спідниці. Погодьтеся, такого роду нашарування матеріалу виглядає далеко не естетично, а розглянута тут категорія - це оптимальний засіб, що дозволяє уникнути складок і згинів.

Перші їх появи в повсякденних образах були не дуже запам'ятовуваними, найчастіше білизняні однотонні варіанти, що імітують майку. Пізніше вони були помічені на групових заняттях з фітнесу, де старанно підкреслювали стрункі постаті. Але сьогодні - цей елемент може стати головним героєм вашого наряду, оскільки модельєри прикрашають їх пишними рукавами з блискучого атласу зі спокусливими вирізами та іншими деталями, які будуть головною прикрасою луку. Дівчата часто використовують блузи-боді й в ділових образах, це допомагає не переживати про те, наскільки рівномірно заправлена сорочка.

Імениті кутюр'є теж розглянули в ньому просторе полотно для своїх творів і неодноразово представляли їх з неймовірною вишивкою та іншими елементами оформлення, що дозволяють носити модель без будь-яких доповнень.

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