В четвер в Україні буде прохолодно, місцями дощі

У п'ятницю, 7 травня, в Україні без опадів.

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме холодний атмосферний фронт із заходу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у четвер, 6 травня, в Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі, місцями помірні дощі (вночі на високогір'ї Карпат із мокрим снігом). Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на заході та півночі країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +6...+11 градусів; вдень +16...+21, в західних і північних областях +12...+17; на високогір'ї Карпат уночі близько 0, вдень +2...+7 градусів.

У Києві в четвер можливий невеликий дощ; температура вночі +8...+10, вдень +14...+16.

У п'ятницю, 7 травня, в Україні без опадів, удень у західних, північних і центральних областях невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 тепла, вдень +13...+18, в південних і східних областях уночі +6...+11, вдень +18...+23.

У Києві в п'ятницю вночі без опадів; удень невеликий дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8, вдень +16...+18.

5 травня температура води в Чорному та Азовському морях була +12..+17; у Дніпрі біля Києва +12.