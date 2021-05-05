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В Одеській області під час руху загорівся "Неоплан" із 60-ма пасажирами

Загиблих та постраждалих немає.

У селі Ревове Ширяївського району Одеської області під час руху загорівся рейсовий автобус "Одеса - Київ" з пасажирами. Інцидент стався 5 травня.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Як повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС, повідомлення про займання автобуса на 361 км автошляху Київ-Одеса надійшло о 14:06.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання відкритим полум'ям маршрутного автобусу Одеса - Київ. Пасажири у кількості 60 осіб вийшли з автобусу самостійно. Загиблих та постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

Пожежа була локалізована о 15:11 та о 15:41 ліквідована на площі 20 кв. м.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Як повідомляли, на проспекті Правди в Подільському районі столиці у четвер, 29 квітня, згорів маршрутний автобус. Жертв та постраждалих не було.

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