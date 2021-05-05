Окупанти 11 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі

З початку доби 5 травня в зоні операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, інформує пресцентр ООС.

Поблизу Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем.

Неподалік селища Новоолександрівка противник відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки - ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї. А в передмісті населених пунктів Майорськ, Причепилівка та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - наголошується у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, 4 травня окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Також у вівторок російські найманці обстріляли ковід-лікарню на Донеччині.