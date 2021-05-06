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Окупанти 19 разів за добу обстріляли підрозділи Об'єднаних сил, двоє поранених

Російські найманці застосовували артилерію, міномети та іншу зброю.

Окупанти 19 разів за добу обстріляли підрозділи Об'єднаних сил, двоє поранених
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 5 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Внаслідок обстрілів окупантів поранено двох українських військовослужбовців, повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Водяного окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 та 82-го калібрів та гранатометів різних систем.

З мінометів 120 калібру та артилерійських установок 122 калібру російські окупанти здійснили обстріл біля населеного пункту Південне. Неподалік селища Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Майорська ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Новотошківського російські загарбники два рази застосовували у бік позицій наших захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Два рази у районі Новомихайлівки та Кам’янки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Піски та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів два українських захисники отримали поранення. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний. На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначають у штабі ООС.

Станом на 7:00 6 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новгородського ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляли, російські війська вистрілили з ПТРК в бік житлового сектору Попасної.

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