Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, пошуки ще одного прикордонника тривають.

Фото: dpsu.gov.ua

Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудорове у Одеській області перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

“Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога. Пошуки ще одного прикордонника тривають”, - йдеться у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.

Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування.

Нагадаємо, сьогодні у Одеській області під час руху загорівся рейсовий автобус "Одеса - Київ" з пасажирами.