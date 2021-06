Байден вніс до "чорного списку" Huawei та ще 58 китайських компаній

Президент США Джо Байден підписав указ про заборону Вашингтону робити інвестиції в 59 китайських компаній задля запобіганню підриву безпеки Штатів. До списку потрапив і техногігант Huawei Technologies Co. Ltd, пише "Інтерфакс-Україна".

Заборона набуває чинності з 2 серпня цього року.

"Цей виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників", - йдеться у документі.

Перелік також включає компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd., будівельну компанія China Railway Construction Corporation (CRCC) та інші.

Будь-якій людині з США забороняється брати участь у продажу або купівлі будь-яких цінних паперів, що продаються на біржі. Про купівлю продукції мова не йде.

"Цей виконавчий указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор, а також розширює можливість уряду США реагувати на загрози китайських компаній у сфері технологій стеження, які сприяють спостереженням, як у Китаї, так і за його межами, за етнічними меншинами або будь-яким іншим чином сприяють репресіям і серйозним порушенням прав людини", - заявляє Білий дім.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року 45-ий президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку із загрозою, яку представляє військово-промисловий комплекс КНР".

"Чорний список" є одним із заходів, схвалених адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо китайських компаній.

Huawei потрапив до "чорного списку" ще у 2019 році, влада США висунула офіційні звинувачення з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов'язаного з порушенням санкцій проти Ірану.