Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe

Відповідно до початкового графіку, газопровід Baltic Pipe повинен бути готовий в жовтні 2022 року.

Данська апеляційна рада з проблем навколишнього середовища і продовольства відхилила дозвіл на будівництво наземної ділянки трубопроводу Baltic Pipe, по якому норвезький газ буде йти в Польщу.

Про це повідомляє польський інформаційний портал Biznes Alert.

12 липня 2019 року Датське агентство з охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл на будівництво берегової ділянки Baltic Pipe через Данію. Однак Апеляційний рада з питань довкілля та продовольства 31 травня 2021 року відхилила дозвіл.

Заступник директора і керівник відділу будівельних проектів датської компанії Energinet Маріан Кааг заявив, що шкодує через це рішення регулятора.

“Коли в 2019 році ми отримали екологічний дозвіл від влади щодо "Північного потоку 2", була підтверджена необхідність продовження робіт по ряду заходів, що забезпечують сприятливі умови життя для деяких видів дрібних тварин, які мешкають на узбережжі. Відтоді ми продовжуємо працювати над заходами щодо захисту цих тварин, але апеляційна рада стверджує, що всі ці заходи повинні бути повністю дотримані до видачі екологічного дозволу", - повідомив він.

Протяжність наземної ділянки газопроводу в Данії складає близько 210 км. Відповідно до початкового графіку, газопровід Baltic Pipe повинен бути готовий в жовтні 2022 року.

Baltic Pipe - проєкт газопроводу, що має з'єднати газотранспортні системи Данії і Польщі. Його запуск призначений диверсифікувати поставки газу на польський ринок і підвищити рівень енергетичної безпеки.

Угоду про будівництво підписали в 2007 році Польська нафтова і газова компанія (PGNiG), данська компанія Energinet і газовий оператор магістральних мереж Gaz-System.

Компанія PGNiG планує почати використовувати трубопровід до 2022 року.

У жовтні 2019 року уряд Данії схвалив будівництво морської ділянки трубопроводу Baltic Pipe.