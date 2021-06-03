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Голови МЗС України та Афганістану вперше з 2008 року провели телефонну розмову

Минулоріч товарообіг між країнами склав $7,17 млн.

Голови МЗС України та Афганістану вперше з 2008 року провели телефонну розмову
Дмитро Кулеба та Мохаммед Ханіф Атмар
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою МЗС Ісламської Республіки Афганістан Мохаммедом Ханіфом Атмаром.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що це був перший контакт глав української та афганської дипломатії з 2008 року.

"Україну та Афганістан поєднують багаторічні зв’язки дружби та взаємної поваги. Українці підтримують афганців у їхніх прагненнях відновити мир в країні та розбудувати інклюзивне суспільство. Настав час відкрити нову сторінку двосторонніх відносин на благо наших народів", - наголосив Кулеба.

Мохаммед Атмар підтримав пропозицію провести консультації МЗС та обговорення практичних кроків для розвитку співробітництва в політичній, торговельній, безпековій та освітній сферах.

"Минулоріч товарообіг України та Афганістану склав 7,17 млн доларів США. Ця цифра абсолютно не відповідає потенціалу двох країн. Спільними зусиллями маємо зробити так, щоб за кілька років обсяги торгівлі збільшилися в рази", - зауважив Кулеба.

Він також назвав інші пріоритетні напрями співпраці. Це - військово-технічне співробітництво, навчання афганських студентів в Україні, постачання українських продуктів харчування для забезпечення продовольчої безпеки Афганістану.

Міністри також обмінялися запрошеннями здійснити обмін візитами у зручний для них час.

Нагадаємо, у березні заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з радником Президента Афганістану Кабіром Ханом Ісахелем. Жовква відзначив, що Україна може збільшити постачання агропромислової продукції до Афганістану.

Торік Кулеба підтвердив готовність України долучитися до процесу відновлення Афганістану. голова МЗС говорив про можливість українських компаній взяти участь в проєктах з відбудови країни.

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