ЄС з 5 червня закриє небо для білоруських літаків

Посли Європейського Союзу у п'ятницю, 4 червня, погодили план, який забороняє білоруським авіакомпаніям літати над територією ЄС та здійснювати посадку в європейських аеропортах.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Затверджений план також забороняє європейським авіакомпаніям заходити в повітряний простір Білорусі.

Рішення має набути чинності опівночі за центральноєвропейським часом (час ночі за київським часом), якщо тільки в останню хвилину не з'являться несподівані заперечення.

Нагадаємо, що 2 червня Європейське агентство авіаційної безпеки EASA випустило рішення з безпеки польотів з вимогою до країн-членів EASA зобов'язати національних перевізників уникати повітряного простору Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Вимога оминати район польотної інформації "Мінськ" пов'язана з примусовою посадкою рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair.

23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.