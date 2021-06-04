СБУ звинуватила компанію підсанкційного бізнесмена в завданні державі 280 млн гривень збитків

Підозру повідомили директору фірми і двом його підлеглим.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України звинуватило компанію "Первомайський спецкар'єр", фактичним власником якої є підсанкційний бізнесмен Араік Амірханян, у нанесенні державі збитків на суму 280 млн гривень.

На сайті СБУ повідомляється, що керівництво кар'єру протягом двох років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій, діючи при цьому з порушенням правил використання надр.

Керівнику ТДВ "Первомайський спецкар’єр", головному інженеру і ще одному співробітнику компанії повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України - порушення правил використання надр.

Вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.

Амірханян знаходиться в розшуку, у грудні 2020 року йому повідомили про підозру у справі про пропозицію хабаря за уникнення оподаткування.

За неофіційною інформацією, президент Володимир Зеленський у квітні 2021 року позбавив Амірханяна українського громадянства.