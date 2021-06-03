"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Зеленский и его план «Б»
Зеленский и его план «Б»
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
ГоловнаПолітика

24 правозахисні організації передали Зеленському листа щодо реформи СБУ

Автори звернення зауважили, що прийнятий закон містить положення, які можуть завдати шкоди правам людини.

24 правозахисні організації передали Зеленському листа щодо реформи СБУ
Фото: president.gov.ua

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та ще 23 організації направили листа до президента України Володимира Зеленського щодо реформи Служби безпеки України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу HRW.

"Парламент України не повинен втрачати можливість, яку надає нинішнє зобов’язання реформувати Службу безпеки України, а замість цього має усунути недоліки в пропозиціях щодо реформи", – йдеться в листі.

Автори звернення вважають, що  реформа необхідна для того, щоб "допомогти СБУ перетворитися на ефективну установу, яка поважає та підтримує міжнародні норми прав людини".

"Законопроєкт 3196-Д «Про Службу безпеки України», ухвалений Верховною Радою у першому читанні у січні 2021 року містить положення, які можуть завдати шкоди правам людини", - застерігають організації.

Правозахисники відзначили, що запропонований законодавчий акт "надає органу надзвичайний доступ до фінансових та особистих комунікацій в інтернеті та вказує на відсутність положень про сильний, ефективний громадський нагляд за службою безпеки". Також вони зазначили, що  не побачили у документі жодних суттєвих реформ.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д "Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". За це проголосували 285 народних обранців. Документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів служби з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.

Президент Зеленський схвально відреагував на таке рішення парламенту і назвав його "важливим кроком у реформуванні Служби безпеки". Він також називає  свого друга Івана Баканова найчеснішим головою СБУ за час незалежності.

У серпні 2019 року  Баканов заявляв, що в рамках реформи СБУ заплановано скоротити кількість її співробітників. При цьому решті піднімуть зарплати. Також після реформи введуть систему спецзвань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також