24 правозахисні організації передали Зеленському листа щодо реформи СБУ

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та ще 23 організації направили листа до президента України Володимира Зеленського щодо реформи Служби безпеки України.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу HRW.
"Парламент України не повинен втрачати можливість, яку надає нинішнє зобов’язання реформувати Службу безпеки України, а замість цього має усунути недоліки в пропозиціях щодо реформи", – йдеться в листі.
Автори звернення вважають, що реформа необхідна для того, щоб "допомогти СБУ перетворитися на ефективну установу, яка поважає та підтримує міжнародні норми прав людини".
"Законопроєкт 3196-Д «Про Службу безпеки України», ухвалений Верховною Радою у першому читанні у січні 2021 року містить положення, які можуть завдати шкоди правам людини", - застерігають організації.
Правозахисники відзначили, що запропонований законодавчий акт "надає органу надзвичайний доступ до фінансових та особистих комунікацій в інтернеті та вказує на відсутність положень про сильний, ефективний громадський нагляд за службою безпеки". Також вони зазначили, що не побачили у документі жодних суттєвих реформ.
Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д "Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". За це проголосували 285 народних обранців. Документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів служби з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.
Президент Зеленський схвально відреагував на таке рішення парламенту і назвав його "важливим кроком у реформуванні Служби безпеки". Він також називає свого друга Івана Баканова найчеснішим головою СБУ за час незалежності.
У серпні 2019 року Баканов заявляв, що в рамках реформи СБУ заплановано скоротити кількість її співробітників. При цьому решті піднімуть зарплати. Також після реформи введуть систему спецзвань.