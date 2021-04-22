Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 13 контрабандистів

Документ передбачає запровадження санкцій щодо 13 фізичних осіб та 95 компаній терміном на три роки.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня щодо запровадження другої частини санкцій проти контрабандистів.

Відповідний указ №169/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - мовиться у повідомленні.

Документ передбачає запровадження санкцій щодо 13 фізичних осіб. Серед них Араік Амирханян, Сеяр Куршутов, Олександр Черепинський, Едуард Кукоба, Олег Доронін, Тигран Мелконян, Володимир Полуситок, Денис Аминев, Сергій Сердюк, Михайло Грибанов, Андрій Попов, Олег Богданов, Юрій Дворак.

Санкції щодо цих громадян введені на три роки. Указ президента, зокрема, передбачає блокування активів; повне припинення торговельних операцій; запобігання виведення капіталів за межі України; заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави; заборона на укладення угод з цінними паперами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.

Також санкції введені проти 95 компаній на три роки. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України,запобігання виведення капіталів за межі України, тощо.

Нагадаємо, 15 квітня Рада національної безпеки та оборони запровадила другу частину санкцій проти контрабандистів.

Попереднє засідання РНБО відбулося 2 квітня. На ньому було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топдесяткою української контрабанди".