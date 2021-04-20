Суд заочно арештував ексміністра Захарченка та його заступника у справі про російські гранати на Майдані

Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ та його заступника у справі про використання силовиками російських гранат під час Революції гідності у 2014 році.

На сайті Офісу генерального прокурора повідомляється, що це дозволяє запустити процедуру екстрадиції та заочного засудження підозрюваних.

За даними слідства, підозрювані організували у січні 2014 року незаконну поставку в Україну 13 406 гранат виробництва Російської Федерації, за які міністерство сплатило 1,177 млн грн митних платежів.

Ці гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України, та не пройшли необхідні випробування. Попри це, 18 та 19 лютого 2014 року гранати російського виробництва було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб. Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула.

Прокуратура не називає імен підозрюваних. Міністром внутрішніх справ на початку 2014 року був Віталій Захарченко, а його заступником, схоже, є Віктор Ратушняк. Обоє після подій на Майдані втекли в Росію.

Ще одного колишнього заступника Захарченка Сергія Лекаря судять за цією справою очно.