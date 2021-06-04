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​Twitter запустив платну підписку

Нову функцію випробовують на користувачах у Канаді і Австралії.

Соціальна мережа Twitter запустила підписний сервіс Blue для користувачів iOS в Канаді і Австралії.

Про це пише CNBC.

За свої гроші - $3,49 в місяць у Канаді і $4,49 в Австралії - користувачі соцмережі отримають такі функції, як скасування публікації твіту протягом 30 секунд після відправки, папку з закладками для збережених твітів, зміну кольорової схеми для додатку Twitter на смартфоні, покращений режим читання для довгих тредів, покращену клієнтську підтримку.

В офіційному блозі Twitter підкреслюється, що безкоштовний доступ нікуди не дінеться і ніколи не зникне.

"Підписка, яку ми пропонуємо, просто призначена для того, щоб добавити розширені і додаткові функції до вже існуючого досвіду Twitter для тих, хто цього хоче", - йдеться в повідомленні компанії.

Twitter в основному заробляє на рекламі. У звіті за перший квартал 2021 року повідомлялося, що вона приносить соцмережі близько 86% виручки.

Запуск Twitter Blue є першою спробою соцмережі диверсифікувати джерела доходів за рахунко підписної моделі.

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