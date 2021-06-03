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​Україна почне серійний випуск 30-мм пострілів для автоматичних гранатометів

Гранати проходять державні випробування.

Фото: mil.gov.ua

Україна почне серійний випуск 30-мм гранатометних пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичних гранатометів типу АГС-17.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

Наразі гранати проходять державні випробування, до кінця року їх збираються прийняти на озброєння та запустити в серійне виробництво на базі українських підприємств. Очікується, що виробництво відбуватиметься з вітчизняних комплектуючих та окремих матеріалів виробництва хімічної промисловості однієї з держав-членів НАТО.

"Ми прагнемо досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів. Це — елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу та безпеки держави. Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи", - сказав міністр оборони Андрій Таран.

Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, що питання виробництва власних боєприпасів в Україні стало особливо гострим після ряду пожеж на арсеналах, зокрема в Балаклії та Калинівці.

В липні 2017 року Рада національної безпеки та оборони навіть ухвалювала рішення про будівництво заводу з виготовлення боєприпасів.

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