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Раді пропонують ввести ПДВ на продаж новобудов

Податок на доходи фізичних осіб від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості пропонується збільшити з 5% до 18%.

Раді пропонують ввести ПДВ на продаж новобудов
Фото: Анна Стешенко

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який пропонує обкласти податком на додану вартість (ПДВ) операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків.

Відповідний документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" є у розпорядженні LB.ua.

Так, згідно з Довідкою до законопроекту, документ вводить,серед іншого, оподаткування ПДВ першої поставки житла. 

“Тобто операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків будуть тепер з ПДВ”, - йдеться у довідці.

Крім того, пропонується збільшити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від продажу третього та наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.

Законопроєкт також передбачає збільшення акцизу на пиво із 2,78 грн за 1 літр пива до 59,82 грн за 1 літр 100% спирту.

Документ також пропонує збільшити вдвічі ставки Єдиного податку для платників 4 групи.

До 4 групи платників єдиного податку в Україні відносяться сільгоспвиробники - юрособи незалежно від організаційно-правової форми та фізособи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, за умови виконання ними низки вимог.

Майже всі положення Закону набираються чинності з 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував законопроєкт, покликаний закрити податкові діри, якими користується великий бізнес, та збільшити на 60 млрд гривень дохідну частину державного бюджету.

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